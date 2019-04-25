Traffico Roma del 25-04-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDI 25 APRILE 2019 ORE 13:20 SS
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI….
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CI SONO CODE ATRATTI DALLO SVINCOLO
DELLA CASILINA FINO A FIUMINCINO IN CARREGGIATA INTERNA, IN CARREGGIATA
ESTERNA INCOLONNAMENTI DALLO SVINCOLO DELLA PISANA FINO A FIUMICINO. SI
VIAGGI A RILENTO ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E
VIA DI ACILIA IN USCITA DALLA CITTA’.
ANCORA CHIUSO IL SOTTOPASSO DEL LUNGOTEVERE IN SASSIA PER CHI PROVIENE DA
CASTEL SANT ANGELO ED E’ DIRETTO VERSO VIA GREGORIO VII.
DIVERSE LE MANIFESTAZIONI IN SVOLGIMENTO IN OCCASIONE DEL 74ESIMO
ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. NELLA ZONA DEL QUADRARO CHIUSE PER
L’OCCASIONE VIA ETTORE GIOVENALE E VIA MARIANO DA SARNO.
ALLE ORE 18.00 IN PIAZZALE OSTIENSE PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA DEL
“CORAGGIO DI VIVERE”, VERRA’ CHIUSA PIAZZALE OSTIENSE TRA VIA RAFFAELE
PERSICHETTI E VIA CAMPO BOARIO.
IN ZONA CASALBERTONE DALLE 17.30 ALLE 19.00 MANIFESTAZIONE CON CORTEO LUNGO
VIA CESARE RICOTTI PIAZZA DI SANTA MARIA DI CONSOLATRICE , VIA PIANELLI E
VIA BALDISSERA. CHIUSURE E DEVIAZIONI AL PASSAGGIO DEI PARTECIPANTI.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma