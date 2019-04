Traffico Roma del 25-04-2019 ore 14:30

VIABILITÀ ROMA GIOVEDI 25 APRILE 2019 ORE 14:20 SS



TORNATO REGOLARE IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE TERMINATE LE CODE IN

CARREGGIATA ESTERNA DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA FINO A FIUMINCINO . SI

VIAGGIA ANCORA A RILENTO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI

MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN USCITA DALLA CITTA’.

SEMPRE CHIUSO IL SOTTOPASSO DEL LUNGOTEVERE IN SASSIA PER CHI PROVIENE

DA CASTEL SANT ANGELO ED E’ DIRETTO VERSO VIA GREGORIO VII.

DIVERSE LE MANIFESTAZIONI IN SVOLGIMENTO IN OCCASIONE DEL 74ESIMO

ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. NELLA ZONA DEL QUADRARO CHIUSE PER

L’OCCASIONE VIA ETTORE GIOVENALE E VIA MARIANO DA SARNO.

ALLE ORE 18.00 IN PIAZZALE OSTIENSE PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA DEL

“CORAGGIO DI VIVERE”, VERRA’ CHIUSA PIAZZALE OSTIENSE TRA VIA RAFFAELE

PERSICHETTI E VIA CAMPO BOARIO.

IN ZONA CASALBERTONE DALLE 17.30 ALLE 19.00 MANIFESTAZIONE CON CORTEO LUNGO

VIA CESARE RICOTTI PIAZZA DI SANTA MARIA DI CONSOLATRICE , VIA PIANELLI E

VIA BALDISSERA. CHIUSURE E DEVIAZIONI AL PASSAGGIO DEI PARTECIPANTI.

