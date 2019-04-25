Traffico Roma del 25-04-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDI 25 APRILE 2019 ORE 16:20 SS
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI….
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO
TRAFFICO REGOLARE AL MOMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE CITTADINE. NON MANCANO
GLI INCIDENTI A CREARE DISAGI ALLA VIABILITA’ NE SEGNALIAMO UNO IN VIA
ARDEATINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI TOR PAGNOTTA, UN SECONDO INCIDENTE IN VIA
DI TORREVECHIA ALL’INCROCIO CON VIA DELLA VALLE DEI FONTANILI.
SEMPRE CHIUSO IL SOTTOPASSO DEL LUNGOTEVERE IN SASSIA PER CHI PROVIENE
DA CASTEL SANT ANGELO ED E’ DIRETTO VERSO VIA GREGORIO VII.
DIVERSE LE MANIFESTAZIONI IN SVOLGIMENTO IN OCCASIONE DEL 74ESIMO
ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. NELLA ZONA DEL QUADRARO CHIUSE PER
L’OCCASIONE VIA ETTORE GIOVENALE E VIA MARIANO DA SARNO.
ALLE ORE 18.00 IN PIAZZALE OSTIENSE PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA DEL
“CORAGGIO DI VIVERE”, VERRA’ CHIUSA PIAZZALE OSTIENSE TRA VIA RAFFAELE
PERSICHETTI E VIA CAMPO BOARIO.
IN ZONA CASALBERTONE DALLE 17.30 ALLE 19.00 MANIFESTAZIONE CON CORTEO LUNGO
VIA CESARE RICOTTI PIAZZA DI SANTA MARIA DI CONSOLATRICE , VIA PIANELLI E
VIA BALDISSERA. CHIUSURE E DEVIAZIONI AL PASSAGGIO DEI PARTECIPANTI.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma