Traffico Roma del 25-04-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDI 25 APRILE 2019 ORE 18:20 SS
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI….
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO
TRAFFICO SCORREVOLE AL MOMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE CITTADINE. TUTTO
TRANQUILLO SU RACCORDO E CONSOLARI
SEMPRE CHIUSO IL SOTTOPASSO DEL LUNGOTEVERE IN SASSIA PER CHI PROVIENE
DA CASTEL SANT ANGELO ED E’ DIRETTO VERSO VIA GREGORIO VII.
PROSEGUE LA CHIUSURA DI VIA TRIONFALE TRA L’OSPEDALE SAN FILIPPO NERI E
VIA FRATELLI GUALANDI IN DIREZIONE MONTE MARIO PER ACCERTAMENTI TECNICI
DIVERSE LE MANIFESTAZIONI IN SVOLGIMENTO IN OCCASIONE DEL 74ESIMO
ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. NELLA ZONA DEL QUADRARO CHIUSE PER
L’OCCASIONE VIA ETTORE GIOVENALE E VIA MARIANO DA SARNO.
IN PIAZZALE OSTIENSE PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA DEL “CORAGGIO DI
VIVERE”,SULLA FACCIATA DELLA PIRAMIDE CESTIA E DEL CASTELLO DELLA PORTA S.
PAOLO. ’ CHIUSA PIAZZALE OSTIENSE TRA VIA RAFFAELE PERSICHETTI E VIA CAMPO
BOARIO.
IN ZONA CASALBERTONE FINO ALLE 19.00 MANIFESTAZIONE CON CORTEO LUNGO VIA
CESARE RICOTTI PIAZZA DI SANTA MARIA DI CONSOLATRICE , VIA PIANELLI E VIA
BALDISSERA. CHIUSURE E DEVIAZIONI AL PASSAGGIO DEI PARTECIPANTI.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma