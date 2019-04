Traffico Roma del 25-04-2019 ore 18:30

VIABILITÀ ROMA GIOVEDI 25 APRILE 2019 ORE 18:20 SS



DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA

LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI….

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO

TRAFFICO SCORREVOLE AL MOMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE CITTADINE. TUTTO

TRANQUILLO SU RACCORDO E CONSOLARI

SEMPRE CHIUSO IL SOTTOPASSO DEL LUNGOTEVERE IN SASSIA PER CHI PROVIENE

DA CASTEL SANT ANGELO ED E’ DIRETTO VERSO VIA GREGORIO VII.

PROSEGUE LA CHIUSURA DI VIA TRIONFALE TRA L’OSPEDALE SAN FILIPPO NERI E

VIA FRATELLI GUALANDI IN DIREZIONE MONTE MARIO PER ACCERTAMENTI TECNICI

DIVERSE LE MANIFESTAZIONI IN SVOLGIMENTO IN OCCASIONE DEL 74ESIMO

ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. NELLA ZONA DEL QUADRARO CHIUSE PER

L’OCCASIONE VIA ETTORE GIOVENALE E VIA MARIANO DA SARNO.

IN PIAZZALE OSTIENSE PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA DEL “CORAGGIO DI

VIVERE”,SULLA FACCIATA DELLA PIRAMIDE CESTIA E DEL CASTELLO DELLA PORTA S.

PAOLO. ’ CHIUSA PIAZZALE OSTIENSE TRA VIA RAFFAELE PERSICHETTI E VIA CAMPO

BOARIO.

IN ZONA CASALBERTONE FINO ALLE 19.00 MANIFESTAZIONE CON CORTEO LUNGO VIA

CESARE RICOTTI PIAZZA DI SANTA MARIA DI CONSOLATRICE , VIA PIANELLI E VIA

BALDISSERA. CHIUSURE E DEVIAZIONI AL PASSAGGIO DEI PARTECIPANTI.

PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma