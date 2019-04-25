Traffico Roma del 25-04-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDI 25 APRILE 2019 ORE 19:20 SS
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI….
BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO
TRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE CITTADINE. TUTTO TRANQUILLO SU
RACCORDO E CONSOLARI. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN
VIALE TRASTEVERE.
SEMPRE CHIUSO IL SOTTOPASSO DEL LUNGOTEVERE IN SASSIA PER CHI PROVIENE
DA CASTEL SANT ANGELO ED E’ DIRETTO VERSO VIA GREGORIO VII.
PROSEGUE LA CHIUSURA DI VIA TRIONFALE TRA L’OSPEDALE SAN FILIPPO NERI E
VIA FRATELLI GUALANDI IN DIREZIONE MONTE MARIO PER ACCERTAMENTI TECNICI
ANCORA IN SVOLGIMENTO LE MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEL 74ESIMO
ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. NELLA ZONA DEL QUADRARO CHIUSE PER
L’OCCASIONE VIA ETTORE GIOVENALE E VIA MARIANO DA SARNO.
IN PIAZZALE OSTIENSE PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA DEL “CORAGGIO DI
VIVERE”,SULLA FACCIATA DELLA PIRAMIDE CESTIA E DEL CASTELLO DELLA PORTA S.
PAOLO. ’ CHIUSA PIAZZALE OSTIENSE TRA VIA RAFFAELE PERSICHETTI E VIA CAMPO
BOARIO.
PER OGGI E’ TUTTO GRAZIE DELL’ASCOLTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma