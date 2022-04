Traffico Roma del 25-04-2022 ore 11:30

Luceverde Roma ma trovati dalla redazione Buongiorno traffico sostenuto è uscita dal centro a causa delle gite fuori porta legate alla festa della Liberazione sul Raccordo Anulare Code in carreggiata esterna a causa di un incidente avvenuto poco prima della Cassia in direzione Aurelia in carreggiata interna code per traffico tra la Toscana nella Pontina altre cose tra l’uscita continua Eur è il video con la Roma Fiumicino si tratta di un incidente di lieve entità invariata la situazione sulla Pontina penalizzante da lavori in corso ed è incolonnamenti tra Spinaceto e Castel di Decima in direzione di Latina ci sono cose anche a Pratica di Mare Castel di Decima Molte le iniziative nella capitale in occasione del 70esimo anniversario della Liberazione terminate le cerimonia l’altare della patria al sacrario delle Fosse Ardeatine in pieno svolgimento la corsa di Miguel partita dallo stadio dei Marmi coinvolta oltre all’area del Foro Italico anche una porzione del Flaminio del della Vittoria con chiusure e deviazioni per ila Centocelle corteo da Piazza delle Camelie alla volta di via Molfetta all’alessandrino diverse le strade interessate tra queste via dei Cattani via Filippo Parlatore via Federico Delpino viale delle idee via dei Gelsi altra manifestazione con corteo nell’ottavo Municipio da largo Bompiani a Porta San Paolo luogo simbolo della resistenza al nazifascismo e manifestanti stanno impegnando alcune strade della garbatella per cui stai l’attraversamento della Cristoforo Colombo all’altezza del Palazzo della Regione Viale Guglielmo Massaia e la circonvallazione Ostiense alle Terme di Caracalla in corso infine Gran Premio della Liberazione corsa ciclistica Nazionale fino alle ore 18 circa chiusa alcune strade tra cui viale Guido Baccelli via delle Mura Ardeatine viale Giotto per i dettagli di questo e di altre notizie può consultare il sito roma.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

