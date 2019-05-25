Traffico Roma del 25-05-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 25 MAGGIO 2019 ORE 7:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULL’INTERA RETE VIARIA DELLA CAPITALE,
NULLA DA SEGNALARE, QUINDI, SUL GRA LUNGO L’INTERO ANELLO, E SUL PERCORSO
URBANO DELL’A24 ROMA-L’AQUILA-TERAMO.
A TOR SAPIENZA, PER UNA FESTA PARROCCHIALE, DALLE 9:00 DI QUESTA MATTINA
RIMARRÀ CHIUSA VIA DI TOR SAPIENZA, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA FILIPPO DE
PISIS E PIAZZA DE CUPIS. DEVIATE LE LINEE BUS DI ZONA.
MENTRE ALLE ORE 12.00, PAPA FRANCESCO TERRÀ UDIENZA SPECIALE IN AULA PAOLO
VI AI PELLEGRINI PROVENIENTI DALLA DIOCESI DI LUNGRO DEGLI ITALO – ALBANESI
DELL’ITALIA CONTINENTALE.
POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE NELL’AREA CIRCOSTANTE IL VATICANO
DURANTE L’AFFLUSSO ED IL DEFLUSSO DEI FEDELI.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma