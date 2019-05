Traffico Roma del 25-05-2019 ore 07:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 25 MAGGIO 2019 ORE 7:20

CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULL’INTERA RETE VIARIA DELLA CAPITALE,

NULLA DA SEGNALARE, QUINDI, SUL GRA LUNGO L’INTERO ANELLO, E SUL PERCORSO

URBANO DELL’A24 ROMA-L’AQUILA-TERAMO.

A TOR SAPIENZA, PER UNA FESTA PARROCCHIALE, DALLE 9:00 DI QUESTA MATTINA

RIMARRÀ CHIUSA VIA DI TOR SAPIENZA, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA FILIPPO DE

PISIS E PIAZZA DE CUPIS. DEVIATE LE LINEE BUS DI ZONA.

MENTRE ALLE ORE 12.00, PAPA FRANCESCO TERRÀ UDIENZA SPECIALE IN AULA PAOLO

VI AI PELLEGRINI PROVENIENTI DALLA DIOCESI DI LUNGRO DEGLI ITALO – ALBANESI

DELL’ITALIA CONTINENTALE.

POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE NELL’AREA CIRCOSTANTE IL VATICANO

DURANTE L’AFFLUSSO ED IL DEFLUSSO DEI FEDELI.

