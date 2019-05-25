Traffico Roma del 25-05-2019 ore 09:00
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VIABILITÀ ROMA SABATO 25 MAGGIO 2019 ORE 8:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
CONTINUA AD ESSERE REGOLARE E SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE SULL’INTERA RETE
VIARIA DELLA CAPITALE, NULLA DA SEGNALARE SUL GRA LUNGO L’INTERO ANELLO E
SUL PERCORSO URBANO DELL’A24 ROMA-L’AQUILA-TERAMO.
LAVORI DI PULIZIA QUESTA MATTINA IN VIA EDMONDO DE AMICIS, IL COSIDDETTO
K2, CHE RIMARRÀ CHIUSA SINO ALLE 12:00 DA VIA DELLA CAMILLUCCIA A PIAZZALE
DELLO STADIO OLIMPICO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
A TOR SAPIENZA, PER UNA FESTA PARROCCHIALE, DALLE 9:00 DI QUESTA MATTINA
RIMARRÀ CHIUSA VIA DI TOR SAPIENZA, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA FILIPPO DE
PISIS E PIAZZA DE CUPIS. DEVIATE LE LINEE BUS DI ZONA.
A MEZZOGIORNO PAPA FRANCESCO TERRÀ UDIENZA SPECIALE IN AULA PAOLO VI AI
PELLEGRINI PROVENIENTI DALLA DIOCESI DI LUNGRO DEGLI ITALO – ALBANESI
DELL’ITALIA CONTINENTALE: POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE NELL’AREA
CIRCOSTANTE IL VATICANO
IN ZONA TOR VERGATA, PER CONSENTIRE LO SVOLGIEMNTO DELLA CORSA CICLISTICA
“1^ TROFEO CAFFÈ GIROLIMETTI” IN PROGRAMMA DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 18.00,
SONO GIÀ CHIUSE AL TRANSITO VIA GROTTE PORTELLA, VIALE G. GISMONDI, VIALE
DELL’ARCHIGINNASIO, VIALE G. CARLI, VIA SALAMANCA E VIA CRACOVIA.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma