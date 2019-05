Traffico Roma del 25-05-2019 ore 10:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 25 MAGGIO 2019 ORE 9:20

POCO IL TRAFFICO REGISTRATO IN CITTÀ, LIEVI RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA

ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE VERSO LA TANGENZIALE EST, E SULLA

CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, TRA LO SVINCOLO DELLA VIA

PRENESTINA E L’USCITA PER LA ROMA L’AQUILA TERAMO.

LAVORI DI PULIZIA QUESTA MATTINA IN VIA EDMONDO DE AMICIS, IL COSIDDETTO

K2, CHIUSO FINO ALLE 12:00 DA VIA DELLA CAMILLUCCIA A PIAZZALE DELLO STADIO

OLIMPICO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

A TOR SAPIENZA, PER UNA FESTA PARROCCHIALE, CHIUSA VIA DI TOR SAPIENZA, NEL

TRATTO COMPRESO TRA VIA FILIPPO DE PISIS E PIAZZA DE CUPIS. DEVIATE LE

LINEE BUS DI ZONA.

A MEZZOGIORNO PAPA FRANCESCO TERRÀ UDIENZA SPECIALE IN AULA PAOLO VI AI

PELLEGRINI PROVENIENTI DALLA DIOCESI DI LUNGRO DEGLI ITALO – ALBANESI

DELL’ITALIA CONTINENTALE: POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE NELL’AREA

CIRCOSTANTE IL VATICANO

IN ZONA TOR VERGATA, PER CONSENTIRE LO SVOLGIEMNTO DELLA CORSA CICLISTICA

“1^ TROFEO CAFFÈ GIROLIMETTI” IN PROGRAMMA DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 18.00,

SONO GIÀ CHIUSE AL TRANSITO VIA GROTTE PORTELLA, VIALE G. GISMONDI, VIALE

DELL’ARCHIGINNASIO, VIALE G. CARLI, VIA SALAMANCA E VIA CRACOVIA.

