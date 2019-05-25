Traffico Roma del 25-05-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 25 MAGGIO 2019 ORE 11:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA, TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE,
VERSO LA TANGENZIALE EST, A CAUSA DI LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DEL MANTO
STRADALE.
TRAFFICO RALLENTATO PER INCIDENTE SULLA VIA AURELIA FRA VIA AURELIA ANTICA
E VIA NICOLA LOMBARDI IN DIREZIONE CENTRO; RALLENTAMENTI PER IL TRAFFICO,
INVECE, SULLA STESSA VIA AURELIA ANTICA FRA LA VIA AURELIA E LARGO DON
GUANELLA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
AL TRIONFALE CHIUSA VIA LA NEBBIA, DA VIA PINETA SACCHETTI A VIA COGOLETO A
CAUSA DEL DISSESTO DEL MANTO STRADALE.
LAVORI DI PULIZIA IN VIA EDMONDO DE AMICIS, IL COSIDDETTO K2, CHIUSO FINO
ALLE 12:00 DA VIA DELLA CAMILLUCCIA A PIAZZALE DELLO STADIO OLIMPICO IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI.
A MEZZOGIORNO PAPA FRANCESCO TERRÀ UDIENZA SPECIALE IN AULA PAOLO VI AI
PELLEGRINI PROVENIENTI DALLA DIOCESI DI LUNGRO DEGLI ITALO – ALBANESI
DELL’ITALIA CONTINENTALE: POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE NELL’AREA
CIRCOSTANTE IL VATICANO
PER UNA FESTA PARROCCHIALE È CHIUSA VIA DI TOR SAPIENZA, NEL TRATTO
COMPRESO TRA VIA FILIPPO DE PISIS E PIAZZA DE CUPIS. DEVIATE LE LINEE BUS
DI ZONA.
IN ZONA TOR VERGATA, PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA CORSA CICLISTICA
“1^ TROFEO CAFFÈ GIROLIMETTI” CHIUSE AL TRANSITO VIA GROTTE PORTELLA, VIALE
G. GISMONDI, VIALE DELL’ARCHIGINNASIO, VIALE G. CARLI, VIA SALAMANCA E VIA
CRACOVIA.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma