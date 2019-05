Traffico Roma del 25-05-2019 ore 15:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 25 MAGGIO 2019 ORE 15:20 M.R.

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,

BUONGIORNO

CIRCOLAZIONE REGOLARE AL MOMENTO IN CITTÀ.

SCORREVOLE IL RACCORDO, LUNGO ENTRAMBE LE CARREGGIATE.

IN ZONA MONTESPACCATO, INCIDENTE SU VIA BOCCEA, IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA

DEL RACCORDO ANULARE, SI RALLENTA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO.

ATTENZIONE, SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, INCIDENTE SEGNALATO IN PROSSIMITÀ

DI VIA DEL CAPPELLACCIO, IN DIREZIONE FIUMICINO.

IN ZONA SAN GIOVANNI, CODE PER INCIDENTE IN LARGO BRINDISI, RIPERCUSSIONE

SULLE STRADE CIRCOSTANTI.

AL TRIONFALE, CHIUSA VIA LA NEBBIA, DA VIA PINETA SACCHETTI A VIA COGOLETO

A CAUSA DEL DISSESTO DEL MANTO STRADALE.



A TOR VERGATA, È IN CORSO UNA GARA CICLISTICA CHE TERMINERÀ ALLE 18.00

CIRCA, PER CONSENTIRE IL NORMALE SVOLGIMENTO SONO CHIUSE AL TRANSITO ALCUNE

STRADE: VIA GROTTE PORTELLA, VIALE GISMONDI, VIALE DELL’ARCHIGINNASIO,

VIALE CARLI, VIA SALAMANCA E VIA CRACOVIA.

A FIUMICINO, IN ZONA ISOLA SACRA, INCIDENTE IN VIA DELL’AREOPORTO DI

FIUMICINO, CODE IN ENTRAMBE I SENSI DI MARCIA.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma