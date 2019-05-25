Traffico Roma del 25-05-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 25 MAGGIO 2019 ORE 17:20 M.R.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
CIRCOLAZIONE REGOLARE AL MOMENTO IN CITTÀ.
SCORREVOLE IL RACCORDO, LUNGO ENTRAMBE LE CARREGGIATE.
SU VIA SALARIA, CODE PER LAVORI, IN PROSSIMITÀ DI VIA CORTONA, IN ZONA
VILLA SPADA, VERSO IN CENTRO CITTÀ.
SI RALLENTA PER INCIDENTE, SU VIA DEI PRATI FISCALI, IN PROSSIMITÀ DI VIA
CONCA D’ORO, IN DIREZIONE VIA SALARIA.
AL TRIONFALE, CHIUSA VIA LA NEBBIA, DA VIA PINETA SACCHETTI A VIA COGOLETO
A CAUSA DEL DISSESTO DEL MANTO STRADALE.
A TOR VERGATA, È IN CORSO UNA GARA CICLISTICA CHE TERMINERÀ ALLE 18.00
CIRCA, PER CONSENTIRE IL NORMALE SVOLGIMENTO SONO CHIUSE AL TRANSITO ALCUNE
STRADE: VIA GROTTE PORTELLA, VIALE GISMONDI, VIALE DELL’ARCHIGINNASIO,
VIALE CARLI, VIA SALAMANCA E VIA CRACOVIA.
IN CENTRO, VERRÀ CHIUSA AL TRANSITO VIA AURORA, PER UNA CELEBRAZIONE
RELIGIOSA, A PARTIRE DALLE ORE 19.00 E FINO A CESSATE ESIGENZE, NEL TRATTO
COMPRESO TRA VIA LOMBARDIA E VIA DI PORTA PINCIANA.
QUESTA SERA, CONCERTO PRESSO IL PALAEUR, A PARTIRE DALLE ORE 19, POSSIBILI
DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE, NELL’AREA CIRCOSTANTE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma