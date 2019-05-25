Traffico Roma del 25-05-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 25 MAGGIO 2019 ORE 18:20 M.R.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
TRAFFICO SCARSO IN QUESTO SABATO POMERIGGIO NELLA CAPITALE.
REGOLARE ANCHE LA CIRCOLAZIONE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LUNGO ENTRAMBE
LE CARREGGIATE.
IN PROSSIMITÀ DI PIAZZA DEL POPOLO, INCIDENTE SU VIALE DEL MURO TORTO, CODE
A PARTIRE DA LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA, IN DIREZIONE PORTA PINCIANA.
INCIDENTE LUNGO VIA GREGORIO XI, ZONA CIRCONVALLAZIONE CORNELIA,
RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DI VIA AURELIA.
SU VIA SALARIA, CODE PER LAVORI, IN PROSSIMITÀ DI VIA CORTONA, IN ZONA
VILLA SPADA, VERSO IN CENTRO CITTÀ.
AL TRIONFALE, CHIUSA VIA LA NEBBIA, DA VIA PINETA SACCHETTI A VIA COGOLETO
A CAUSA DEL DISSESTO DEL MANTO STRADALE.
IN CENTRO, VERRÀ CHIUSA AL TRANSITO VIA AURORA, PER UNA CELEBRAZIONE
RELIGIOSA, A PARTIRE DALLE ORE 19.00 E FINO A CESSATE ESIGENZE, NEL TRATTO
COMPRESO TRA VIA LOMBARDIA E VIA DI PORTA PINCIANA.
QUESTA SERA, ALL’EUR, CONCERTO PRESSO IL PALAEUR, A PARTIRE DALLE ORE 19,
POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE, NELL’AREA CIRCOSTANTE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma