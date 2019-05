Traffico Roma del 25-05-2019 ore 19:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 25 MAGGIO 2019 ORE 19:20 M.R.

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

BUONGIORNO

TRAFFICO SCARSOSULLE STRADE DELLA CAPITALE.

REGOLARE ANCHE LA CIRCOLAZIONE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LUNGO ENTRAMBE

LE CARREGGIATE.

RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST TRA LARGO SETTIMIO PASSAMONTI E VIA

PRENESTINA, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.

IN PROSSIMITÀ DI PIAZZA DEL POPOLO, INCIDENTE SU VIALE DEL MURO TORTO, CODE

A PARTIRE DA LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA, IN DIREZIONE PIAZZA FIUME.

INCIDENTE LUNGO VIA GREGORIO XI, ZONA CIRCONVALLAZIONE CORNELIA,

RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DI VIA AURELIA.

SU VIA SALARIA, CODE PER LAVORI, IN PROSSIMITÀ DI VIA CORTONA, IN ZONA

VILLA SPADA, VERSO IN CENTRO CITTÀ.

AL TRIONFALE, CHIUSA VIA LA NEBBIA, DA VIA PINETA SACCHETTI A VIA COGOLETO

A CAUSA DEL DISSESTO DEL MANTO STRADALE.



IN CENTRO, È CHIUSA AL TRANSITO VIA AURORA, PER UNA CELEBRAZIONE RELIGIOSA,

NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA LOMBARDIA E VIA DI PORTA PINCIANA.

QUESTA SERA, CONCERTO, ALL’EUR, PRESSO IL PALAZZO DELLO SPORT.

GIÀ APERTI GLI ACCESSI ALLA STRUTTURA E QUINDI SI REGISTRANO RALLENTAMENTI

IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE.

