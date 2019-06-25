Traffico Roma del 25-06-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019 ORE 7:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
SONO GIÀ TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN DIREZIONE DEL
CENTRO CITTÀ, IN PARTICOLARE A ROMA NORD LE VIE FLAMINIA E SALARIA,
RISPETTIVAMENTE DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO
DELL’URBE; CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA DA LA GIUSTINIANA A VIA DI
GROTTAROSSA.
RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SULLA VIA AURELIA DA MALAGROTTA SINO A VIA
AURELIA ANTICA SEMPRE VERSO IL CENTRO.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA-LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA
ALLA TANGENZIALE EST.
PROPRIO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, RALLENTAMENTI
DALLA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI TRA LE
USCITE CASILINA ED APPIA, MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI DALLA PRENESTINA
ALLA TIBURTINA E DALLA CASSIA BIS ALLA TRIONFALE.
ALLE PORTE DI ROMA SUD INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE E LAVORI IN CORSO TRA
POMEZIA E LO SVINCOLO APRILINANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SI MARCIA.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma