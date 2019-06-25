Traffico Roma del 25-06-2019 ore 08:00
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VIABILITÀ ROMA DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019 ORE 7:50
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
SONO GIÀ TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN DIREZIONE DEL
CENTRO CITTÀ, IN PARTICOLARE A ROMA NORD LE VIE CASSIA E FLAMINIA A
PARTIRE, RISPETTIVAMENTE DA LA GIUSTINIANA E DA LABARO FINO A VIA DEI DUE
PONTI; CODE PER TRAFFICO E LAVORI SULLA SALARIA DA CASTEL GIUBUILEO
ALL’AEROPORTO DELL’URBE.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO LUNGO L’INTERO PERCORSO
DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST.
PROPRIO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, RALLENTAMENTI DA
VIA DELLE VALLI A VIA DEI CAMPI SPORTIVI
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER
L’A24 E A SEGUIRE CODE TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA, MENTRE IN ESTERNA
CODE A TRATTI DALLA SALARIA ALLA CASSIA, POI DALLA TRIONFALE A VIA DEL
PESCACCIO, DALLA ROMA FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE, E DALL’APPIA ALLA
TUSCOLANA.
ALLE PORTE DI ROMA SUD INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE TRA APRILIA E POMEZIA
IN DIREZIONE ROMA.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma