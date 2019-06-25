Traffico Roma del 25-06-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ ROMA DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019 ORE 8:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
A ROMA NORD CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA A PARTIRE, RISPETTIVAMENTE DA
LA GIUSTINIANA E DA LABARO FINO A VIA DEI DUE PONTI; CODE PER TRAFFICO E
LAVORI SULLA SALARIA DA CASTEL GIUBILEO ALL’AEROPORTO DELL’URBE.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO LUNGO L’INTERO PERCORSO
DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST.
PROPRIO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, RALLENTAMENTI DA
VIA DELLE VALLI A CORSO FRANCIA; MENTRE, VERSO SAN GIOVANNI, CODE A TRATTI
DA LARGO LANCIANI A VIALE CASTRENSE.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI DALLA BUFALOTTA ALLA
TIBURTINA, E A SEGUIRE CODE TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA; MENTRE, IN
ESTERNA CODE A TRATTI DALLA SALARIA A VIA DEL PESCACCIO, DALLA ROMA-
FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE, DALL’APPIA ALLA TUSCOLANAANCHE A CAUSA DI UN
INCIDENTE, E ANCORA DALLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD AL BIVIO PER L’A24.
ALLE PORTE DI ROMA SUD INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE SULLA POPNTINA TRA LO
SVINCOLO APRILIANA E L’USCITA PER LA PONTINA VECCHIA IN DIREZIONE ROMA.
CODE PER IL TRAFFICO, INVECE, SU VIA C.COLOMBO DALL’INFERNETTO A VIA DI
MALAFEDE, SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA, E SULLA VIA APPIA DA
CIAMPINO A VIA DELLE CAPANNELLE.
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DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma