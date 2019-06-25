Traffico Roma del 25-06-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ ROMA DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019 ORE 9:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
CONFERMATO PER OGGI LO SCIOPERO DI 24 ORE DEI LAVORATORI ATAC: INTERROTTE
LE LINEE METRO A E C, ATTIVE LE LINEE B E B1 MA CON POSSIBILI RIDUZIONI
DELLE CORSE
INTERROTTA LA FERROVIA ROMA-LIDO, MENTRE SONO IN SERVIZIO LE FERROVIA ROMA-
CIVITA CASTELLANA – VITERBO E ROMA – CENTOCELLE MA CON POSSIBILI RIDUZIONI
DELLE CORSE.
DALLE 17:00 ALLE 20:00 IN VIGORE LA FASCIA ORARIA DI GARANZIA; L’AGITAZIONE
RIPRENDERÀ ALLE 20:00 PER PROTRARSI FINO AL TERMINE DELL’ORARIO DI
SERVIZIO. REGOLARE IL SERVIZIO DI ROMA TPL, COTRAL E TRENITALIA.
PER MIGLIORARE LA CIRCOLAZIONE VARCHI APERTI NELLA Z.T.L. DEL CENTRO
STORICO SINO ALLE ORE 18.00, E NELLA Z.T.L. DI TRASTEVERE FINO ALLE ORE
10.00
PROPRIO A CAUSA DELLO SCIOPERO C’È MOLTO TRAFFICO IN CITTÀ SU TUTTE LE
PRINCIPALI VIE CONSOLARI IN DIREZIONE DEL CENTRO, E NON MANCANO, PURTROPPO
GLI INCIDENTI:
INCIDENTE ANCHE SU VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LO STADIO OLIMPICO
ALL’ALTEZZA DI VIA DEI CAMPI SPORTIVI: CI SONO CODE A PARTIRE DAL BIVIO PER
L’A24; CODE PER CURIOSI ANCHE VERSO SAN GIOVANNI A PARTIRE DALLA GALLERIA
GIOVANNI XXIII.
ALTRO INCIDENTE SULLA VIA TRIONFALE ALL’ALTEZZA DI VIA DI CASAL DEL MARMO:
CI SONO CODE DA VIA IPOGEO DEGLI OTTAVI IN DIERZIONE DEL CENTRO; DA
SEGNALARE, INOLTRE LA CHIUSURA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, PER LAVORI, DA VIA
PRISCIANO. SINO A VIALE DEI CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, LA COSIDDETTA
PANORAMICA: INEVITABILI I DISAGI PER IL TRAFFICO DI ZONA SOPRATTUTTO IN VIA
PRISCIANO.
SEMAFORI SPENTI A PIAZZA IRENERIO ALL’INTERSEZIONE CON VIA BALDO DEGLI
UBALDI: ANCHE PER QUESTO MOTIVO CI SONO INCOLONNAMENTI SULL’AURELIA A
PARTIRE DAL GRA, E SU VIA DI BOCCEA A PARTIRE DA VIA MATTIA BATTISTINI.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma