Traffico Roma del 25-06-2019 ore 10:00

OGGI SCIOPERO DI 24 ORE DEI LAVORATORI ATAC: DALLE 17:00 ALLE 20:00 SARÀ IN

VIGORE LA FASCIA ORARIA DI GARANZIA; L’AGITAZIONE RIPRENDERÀ, POI, ALLE

20:00 PER PROTRARSI FINO AL TERMINE DELL’ORARIO DI SERVIZIO.

AL MOMENTO SONO INTERROTTE LE LINEE METRO A E C, E LA FERROVIA ROMA-LID.

ATTIVE, MA CON POSSIBILI RIDUZIONI DI CORSE, LE LINEE METRO B E B1, TUTTE

LE LINEE DI SUPERFICIE E LE FERROVIE ROMA-CIVITA CASTELLANA–VITERBO E

TERMINI– CENTOCELLE.

REGOLARE IL SERVIZIO DI ROMA TPL, COTRAL E TRENITALIA.

PER MIGLIORARE LA CIRCOLAZIONE VARCHI APERTI NELLA Z.T.L. DEL CENTRO

STORICO SINO ALLE ORE 18.00, E NELLA Z.T.L. DI TRASTEVERE FINO ALLE ORE

10.00

PROPRIO A CAUSA DELLO SCIOPERO C’È MOLTO TRAFFICO IN CITTÀ SU TUTTE LE

PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN DIREZIONE DEL CENTRO, NONCHÉ SUL GRA IN VARI

TRATTI NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA.

INCIDENTE SU VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LO STADIO OLIMPICO ALL’ALTEZZA DI

VIA DEI CAMPI SPORTIVI: CI SONO CODE A PARTIRE DAL BIVIO PER L’A24; CODE

PER CURIOSI ANCHE VERSO SAN GIOVANNI A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI

XXIII.

ALTRO INCIDENTE SULLA VIA TRIONFALE ALL’ALTEZZA DI VIA DI CASAL DEL MARMO:

CI SONO CODE DA VIA IPOGEO DEGLI OTTAVI IN DIERZIONE DEL CENTRO, TRAFFICO

CONGESTIONATO ANCHE SULLA STESSA VIA DI CASAL DEL MARMO.

DA SEGNALARE, INOLTRE, LA CHIUSURA PER LAVORI DELLA VIA TRIONFALE, IN

ENTRAMBE LE DIREZIONI, DA VIA PRISCIANO. SINO A VIALE DEI CAVALIERI DI

VITTORIO VENETO, LA COSIDDETTA PANORAMICA: INEVITABILI I DISAGI PER IL

TRAFFICO DI ZONA SOPRATTUTTO IN VIA PRISCIANO E IN VIALE DELLE MEDAGLIE

D’ORO.

CODE PER INCIDENTE ANCHE A PRIMVALLE SU VIA MATTIA BATTISTINI IN PROSSIMITÀ

DI VIA CARDINALE MERCATI: TRAFFICO RALLENTATO DA VIA TITTA RUFFO VERSO LA

PINETA SACCHETTI, E DA VIA SUOR CELESTINA DONATI VERSO VIA DEL FORTE

BRASCHI.

DANIELE GUERRISI

