Traffico Roma del 25-06-2019 ore 12:30

IN PIENO SVOLGIMENTO LO SCIOPERO DI 24 ORE DEI LAVORATORI ATAC:

DALLE 17:00 ALLE 20:00 SARÀ IN VIGORE LA FASCIA ORARIA DI GARANZIA;

L’AGITAZIONE RIPRENDERÀ, POI, ALLE 20:00 FINO AL TERMINE DELL’ORARIO DI

SERVIZIO.

AL MOMENTO SONO INTERROTTE LE LINEE METRO A E C, E LA FERROVIA ROMA-LIDO.

ATTIVE, MA CON POSSIBILI RIDUZIONI DI CORSE, LE LINEE METRO B E B1, TUTTE

LE LINEE DI SUPERFICIE E LE FERROVIE ROMA-CIVITA CASTELLANA–VITERBO E

TERMINI– CENTOCELLE.

REGOLARE IL SERVIZIO DI ROMA TPL, COTRAL E TRENITALIA.

PER MIGLIORARE LA CIRCOLAZIONE VARCHI APERTI NELLA Z.T.L. DEL CENTRO

STORICO SINO ALLE ORE 18.00.

PROPRIO A CAUSA DELLO SCIOPERO C’È MOLTO TRAFFICO IN CITTÀ SU TUTTE LE

PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN DIREZIONE DEL CENTRO, NONCHÉ SULLA

CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA, E SUL TRATTO

URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA TANG.EST.

CODE PER INCIDENTE SU VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LO STADIO OLIMPICO, DALLA

VIA NOMENTANA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.

INCIDENTE ANCHE SULLA VIA ARDEATINA ALL’ALTEZZA DEL GRA IN USCITA DALLA

CITTÀ: INCOLONNAMENTI PER CURIOSI ANCHE VERSO IL CENTRO DAL DIVINO AMORE AL

GRA.

DANIELE GUERRISI

