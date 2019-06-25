Traffico Roma del 25-06-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ ROMA DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019 ORE 11:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
IN PIENO SVOLGIMENTO LO SCIOPERO DI 24 ORE DEI LAVORATORI ATAC:
DALLE 17:00 ALLE 20:00 SARÀ IN VIGORE LA FASCIA ORARIA DI GARANZIA;
L’AGITAZIONE RIPRENDERÀ, POI, ALLE 20:00 FINO AL TERMINE DELL’ORARIO DI
SERVIZIO.
AL MOMENTO SONO INTERROTTE LE LINEE METRO A E C, E LA FERROVIA ROMA-LIDO.
ATTIVE, MA CON POSSIBILI RIDUZIONI DI CORSE, LE LINEE METRO B E B1, TUTTE
LE LINEE DI SUPERFICIE E LE FERROVIE ROMA-CIVITA CASTELLANA–VITERBO E
TERMINI– CENTOCELLE.
REGOLARE IL SERVIZIO DI ROMA TPL, COTRAL E TRENITALIA.
PER MIGLIORARE LA CIRCOLAZIONE VARCHI APERTI NELLA Z.T.L. DEL CENTRO
STORICO SINO ALLE ORE 18.00.
PROPRIO A CAUSA DELLO SCIOPERO C’È MOLTO TRAFFICO IN CITTÀ SU TUTTE LE
PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN DIREZIONE DEL CENTRO, NONCHÉ SULLA
CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA, E SUL TRATTO
URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA TANG.EST.
CODE PER INCIDENTE SU VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LO STADIO OLIMPICO, DALLA
VIA NOMENTANA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
INCIDENTE ANCHE SULLA VIA ARDEATINA ALL’ALTEZZA DEL GRA IN USCITA DALLA
CITTÀ: INCOLONNAMENTI PER CURIOSI ANCHE VERSO IL CENTRO DAL DIVINO AMORE AL
GRA.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma