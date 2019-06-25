Traffico Roma del 25-06-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ ROMA DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019 ORE 13:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
CIRCOLAZIONE NELLA NORMA SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.
AL PINCIANO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU PIAZZALE BRASILE AL BIVIO CON
VIA PINCIANA
ALL’AURELIO PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SU PIAZZA PIO XI AL BIVIO
CON VIA GREGORIO VII
A MOSTACCIANO RALLENTAMENTI SU VIALE DON PASQUINO BORGHI ALL’ALTEZZA DI
LARGO CLINIO MISSERVILLE: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE.
SULLA VIA SALARIA CODE PER LAVORI TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE
IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST.
SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI DA VIALE DI TOR DI QUINTO A VIA
SALARIA, PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST CODE DA VIA TIBURTINA AL
BIVIO CON LA A24 ROMA L’AQUILA E LUNGO VIALE CASTERNSE.
IN PIENO SVOLGIMENTO LO SCIOPERO DI 24 ORE DEI LAVORATORI ATAC: DALLE 17:00
ALLE 20:00 SARÀ IN VIGORE LA FASCIA ORARIA DI GARANZIA; L’AGITAZIONE
RIPRENDERÀ, POI, ALLE 20:00 FINO AL TERMINE DELL’ORARIO DI SERVIZIO.
AL MOMENTO SONO INTERROTTE LE LINEE METRO A E C, E LA FERROVIA ROMA-LIDO.
ATTIVE, MA CON POSSIBILI RIDUZIONI DI CORSE, LE LINEE METRO B E B1, TUTTE
LE LINEE DI SUPERFICIE E LE FERROVIE ROMA-CIVITA CASTELLANA–VITERBO E
TERMINI– CENTOCELLE.
REGOLARE IL SERVIZIO DI ROMA TPL, COTRAL E TRENITALIA.
PER MIGLIORARE LA CIRCOLAZIONE VARCHI APERTI NELLA Z.T.L. DEL CENTRO
STORICO SINO ALLE ORE 18.00.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma