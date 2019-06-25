Traffico Roma del 25-06-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ ROMA DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019 ORE 15:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DA VIA
NOMENTANA A VIA PRENESTINA; IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO
DALLA C. COLOMBO ALLA VIA APPIA.
DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE SU VIA DI SELVA CANDIDA TRA VIA
FORNO SARACENO E VIA CREMOLINO
A TESTACCIO RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE SU VIA MARMORATA
ALL’ALTEZZA DI VIA GALVANI.
IN CENTRO RALLENTAMENTI SU VIA MERULANA ALL’ALTEZZA DI VIA MECENATE: ANCHE
IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE.
SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI DA VIALE DI TOR DI QUINTO A VIALE
DELLA MOSCHEA, PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST CODE DA VIA TIBURTINA
AL BIVIO CON LA A24 ROMA L’AQUILA E LUNGO VIALE CASTERNSE.
IN PIENO SVOLGIMENTO LO SCIOPERO DI 24 ORE DEI LAVORATORI ATAC: DALLE 17:00
ALLE 20:00 SARÀ IN VIGORE LA FASCIA ORARIA DI GARANZIA; L’AGITAZIONE
RIPRENDERÀ, POI, ALLE 20:00 FINO AL TERMINE DELL’ORARIO DI SERVIZIO.
AL MOMENTO SONO INTERROTTE LE LINEE METRO A E C, E LA FERROVIA ROMA-LIDO.
ATTIVE, MA CON POSSIBILI RIDUZIONI DI CORSE, LE LINEE METRO B E B1, TUTTE
LE LINEE DI SUPERFICIE E LE FERROVIE ROMA-CIVITA CASTELLANA–VITERBO E
TERMINI– CENTOCELLE.
REGOLARE IL SERVIZIO DI ROMA TPL, COTRAL E TRENITALIA.
PER MIGLIORARE LA CIRCOLAZIONE VARCHI APERTI NELLA Z.T.L. DEL CENTRO
STORICO SINO ALLE ORE 18.00.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma