Traffico Roma del 25-06-2019 ore 17:00
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019 ORE 16:50
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE DALLA
ROMA-FIUMICINO A VIA LAURENTINA; LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI
DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA, PROSEGUENDO ALTRI RALLENTAMENTI DALLA
TUSCOLANA ALLA FINO A VIA LURENTINA.
IN CENTRO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE IN VIA QUINTINO SELLA
ALL’ALTEZZA DI VIA FLAVIA.
A TESTACCIO RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE SU VIA MARMORATA
ALL’ALTEZZA DI VIA GALVANI.
AL PORTUENSE RALLENTAMENTI SU VIA DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DI VIA
CAPRESE: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE.
SU VIA DEL FORO ITALICO CODE A TRATTI DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA,
PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO CON LA
A24 ROMA L’AQUILA E LUNGO VIALE CASTERNSE.
DALLE 17:00 TORNANO A CIRCOLARE I MEZZI PUBBLICI ATAC, POI DALLE 20:00 DI
NUOVO LO SCIOPERO FINO AL TERMINE DELL’RARIO DEL SERVIZIO.
RICORDIAMO CHE L’AGITAZIONE INTERESSA BUS, FILOBUS TRAM, METROPOLITANE E
FERROVIE ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO, ROMA-LIDO E TERMINI-CENTOCELLE.
REGOLARE INVECE IL SERVIZIO DI ROMA TPL, COTRAL E TRENITALIA.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma