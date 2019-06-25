Traffico Roma del 25-06-2019 ore 18:00
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019 ORE 17:50
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE DALLA
ROMA-FIUMICINO A VIA LAURENTINA; LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI
PER TRAFFICO DALLA FLAMINIA ALLA PRENESTINA E DALLA TUSCOLANA ALL’APPIA.
SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA ALTRI RALLENTAMENTI DALLA ROMA FIUMICINO A
CASAL DEL MARMO.
AL TUSCOLANO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE IN VIA QUINTINO
SELLA ALL’ALTEZZA DI VIA FLAVIA.
A COLLE PRENESTINO RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE PROPRIO SULLA VIA
PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI VIALE ENZO FERRARI
SU VIA DEL FORO ITALICO CODE DALLA GALLERIA GIOVANNI XIII A VIALE DELLA
MOSCHEA VERSO VIA SALARIA, PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST CODE DA VIA
TIBURTINA AL BIVIO CON LA A24 ROMA L’AQUILA E LUNGO VIALE CASTERNSE.
RICORDIAMO CHE DALLE 20:00 RIPRENDERÀ LO SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI ATAC
FINO AL TERMINE DELL’ORARIO DI SERVIZIO.
A RICHIO CORSE DI BUS, FILOBUS TRAM, METROPOLITANE E FERROVIE ROMA-
CIVITACASTELLANA-VITERBO, ROMA-LIDO E TERMINI-CENTOCELLE.
REGOLARE INVECE IL SERVIZIO DI ROMA TPL, COTRAL E TRENITALIA.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
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In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma