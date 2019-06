Traffico Roma del 25-06-2019 ore 19:00

VIABILITÀ ROMA DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019 ORE 18:20 D.R.



SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA PER IL TRAFFICO E PER UN

INCIDENTE CODE DALLA MAGLIANA A VIA LAURENTINA;

IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO DALLA FLAMINIA ALLA

SALARIA ALTRE FILE DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA; SEMPRE IN CARREGGIATA

INTERNA TRAFFICO CON RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PISANA- CASAL DEL MARMO.

IN CENTRO, DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE IN VIA QUINTINO

SELLA ALL’ALTEZZA DI VIA FLAVIA.

AL TUSCOLANO SI RALLENTA IN PIAZZA DI SANTA MARIA AUSILIATRICE PER UN’ALTRO

INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA TUSCOLANA

A COLLE PRENESTINO INCIDENTE CON RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA PRENESTINA

ALL’ALTEZZA DI VIALE ENZO FERRARI

TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO CODE DALLA GALLERIA GIOVANNI XIII

A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO VIA SALARIA, PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE

EST CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO CON LA A24 ROMA L’AQUILA E LUNGO VIALE

CASTERNSE.

TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA-TERAMO, CODE DA VIA

FILIPPO FIORENTINI A TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO;

RICORDIAMO CHE DALLE 20:00 AL TERMINE DELL’ORARIO DI SERVIZIO, RIPRENDE LO

SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI ATAC FINO.

A RICHIO CORSE DI BUS, FILOBUS TRAM, METROPOLITANE E FERROVIE ROMA-

CIVITACASTELLANA-VITERBO, ROMA-LIDO E TERMINI-CENTOCELLE.

REGOLARE INVECE IL SERVIZIO DI ROMA TPL, COTRAL E TRENITALIA.

