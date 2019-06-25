Traffico Roma del 25-06-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019 ORE 19:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE
DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA ALLA CASILINA; LUNGO LA
CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO A VIA TUSCOLANA.
DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE SU PIAZZALE DI PORTA PIA.
PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA ALL’ALTEZZA VIA
BOMARZO: CI TROVIAMO IN ZONA DUE PONTI.
AL TORRINO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA DI DECIMA AL BIVIO CON VIA
ACQUA ACETOSA OSTIENSE.
SULLA VIA PONTINA RALLENTAMENTI E CODE PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL
RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE EUR.
SU VIA DEL FORO ITALICO CODE DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA
VERSO VIA SALARIA, PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST CODE DA VIA DEI
MONTI TIBURTINI AL BIVIO CON LA A24 ROMA L’AQUILA E LUNGO VIALE CASTERNSE.
RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA DALLA
TANGENZIALE EST A VIALE PALMIRO TOGLIATTI IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE.
RICORDIAMO CHE DALLE 20:00 RIPRENDE LO SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI ATAC
FINO AL TERMINE DELL’ORARIO DI SERVIZIO.
A RICHIO CORSE DI BUS, FILOBUS TRAM, METROPOLITANE E FERROVIE ROMA-
CIVITACASTELLANA-VITERBO, ROMA-LIDO E TERMINI-CENTOCELLE.
REGOLARE INVECE IL SERVIZIO DI ROMA TPL, COTRAL E TRENITALIA.
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