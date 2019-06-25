Traffico Roma del 25-06-2019 ore 20:00
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VIABILITÀ ROMA DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019 ORE 19:50
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE
DALLA BUFALOTTA ALLA CASILINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI
DALLA ROMA FIUMICINO A VIA TUSCOLANA.
RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SULLA VIA FLAMINIA ALL’ALTEZZA VIA BOMARZO:
CI TROVIAMO IN ZONA DUE PONTI.
SULLA VIA PONTINA RALLENTAMENTI E CODE PER UN ALTRO INCIDENTE ALL’ALTEZZA
DEL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE EUR.
TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO: RALLENTAMENTI E CODE DA CORSO DI
FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO VIA SALARIA, PROSEGUENDO LUNGO LA
TANGENZIALE EST CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO CON LA A24 ROMA L’AQUILA E
LUNGO VIALE CASTERNSE.
RICORDIAMO CHE ALLE 20:00 RIPRENDE LO SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI ATAC FINO
AL TERMINE DELL’ORARIO DI SERVIZIO.
A RICHIO CORSE DI BUS, FILOBUS TRAM, METROPOLITANE E FERROVIE ROMA-
CIVITACASTELLANA-VITERBO, ROMA-LIDO E TERMINI-CENTOCELLE.
REGOLARE INVECE IL SERVIZIO DI ROMA TPL, COTRAL E TRENITALIA.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
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In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma