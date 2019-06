Traffico Roma del 25-06-2019 ore 20:00

VIABILITÀ ROMA DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019 ORE 19:50



SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE

DALLA BUFALOTTA ALLA CASILINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI

DALLA ROMA FIUMICINO A VIA TUSCOLANA.

RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SULLA VIA FLAMINIA ALL’ALTEZZA VIA BOMARZO:

CI TROVIAMO IN ZONA DUE PONTI.

SULLA VIA PONTINA RALLENTAMENTI E CODE PER UN ALTRO INCIDENTE ALL’ALTEZZA

DEL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE EUR.

TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO: RALLENTAMENTI E CODE DA CORSO DI

FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO VIA SALARIA, PROSEGUENDO LUNGO LA

TANGENZIALE EST CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO CON LA A24 ROMA L’AQUILA E

LUNGO VIALE CASTERNSE.

RICORDIAMO CHE ALLE 20:00 RIPRENDE LO SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI ATAC FINO

AL TERMINE DELL’ORARIO DI SERVIZIO.

A RICHIO CORSE DI BUS, FILOBUS TRAM, METROPOLITANE E FERROVIE ROMA-

CIVITACASTELLANA-VITERBO, ROMA-LIDO E TERMINI-CENTOCELLE.

REGOLARE INVECE IL SERVIZIO DI ROMA TPL, COTRAL E TRENITALIA.

