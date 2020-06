Traffico Roma del 25-06-2020 ore 08:00

Luceverde Roma una buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi un incidente avvenuto all’interno della galleria della Nuova Circonvallazione interna in prossimità della città di via Tiburtina direzione San Giovanni possibili difficoltà di circolazione altro incidente alla prenestino-centocelle su via dei Gelsi in prossimità di via della Saggina rallentamenti e code per il traffico Invece sul raccordo in carreggiata interna tra la diramazione di Roma su della via Appia rallentata di conseguenza la stessa diramazioni a partire da Torrenova per le difficoltà di immissione sul raccordo rallentamenti e code anche in carreggiata esterna dalla Prenestina sino al bivio per la Roma L’Aquila Tra Lentate anche la stessa via Prenestina da via Laviano a via dell’Acqua Vergine Verso il raccordo per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it per il momento è tutto più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

