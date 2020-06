Traffico Roma del 25-06-2020 ore 09:00

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane aperta da pochi minuti la Galleria della Nuova Circonvallazione interna in precedenza chiusa verso San Giovanni per un incidente avvenuto in prossimità dell’uscita della via Tiburtina Ci sono code smaltimento quindi sulla tangenziale est a partire dalla Salaria rallentamenti e code per il traffico Invece sul raccordo in carreggiata esterna dalla Prenestina il bivio per la Roma L’Aquila è sul percorso Urbano proprio della Roma L’Aquila da Portonaccio al bivio per la tangenziale verso il centro code per lavori invece sulla via Ardeatina raccordo via di torricola In entrambe le direzioni diverse le manifestazioni in programma per la giornata odierna dalle 9 alle 13 lungo Corso d’Italia angolo via Ancona dalle12 in Largo Luigi Daga dalle 9 alle 13:30 in Piazza del Popolo E per finire dalle 10:30 in piazza Oderico da Pordenone nei pressi della sede della regione Lazio per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luce verde

