Traffico Roma del 25-06-2020 ore 10:30

Luceverde Roma da ritrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi sulla tangenziale verso San Giovanni Ci sono rallentamenti all’altezza del Bivio per la 24 la Roma L’Aquila e poi tra le uscite San Lorenzo viale Castrense rallentamenti e code per traffico anche sulla raccordo in carreggiata esterna dalla Prenestina la bivio per la Roma L’Aquila poi sulla percorso Urbano proprio della Romana che abbiamo code verso il centro da via Filippo Fiorentini sino al bivio per la tangenziale code per lavori invece sulla via Ardeatina tra il raccordo è via di torricola in entrambi i sensi di marcia diverse le manifestazioni in pieno svolgimento lungo Corso d’Italia angolo via Ancona a Largo Luigi Daga in Piazza del Popolo e poi dalle 10:30 in programma un sit-in nei pressi della sede della regione Lazio di piazza Oderico da Pordenone restiamo a distanza la ci ha messo a disposizione dei cittadini il numero verde 800 18 34 34 per tuttiinformazioni sulla gestione delle pratiche auto oltre che sulla situazione del traffico e dei Trasporti nel nostro paese il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 20 tutto più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma