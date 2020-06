Traffico Roma del 25-06-2020 ore 12:30

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato Italiane a Montesacro lavori in corso all’altezza di Piazzale Adriatico ci sono cose su viale Adriatico a partire da Piazza Sempione verso raccordo ma anche da Piazza Monte Gennaro verso il centro trafficata di conseguenza anche via delle Vigne Nuove proprio all’altezza di Piazza Monte Gennaro Inoltre per lavori urgenti chiusa temporaneamente via Francesco d’Ovidio 3 via Emilio Praga e via Mario Rapisardi code per lavori anche sulla via Ardeatina 3 al Raccordo via di torricola In entrambe le direzioni diverse le manifestazioni in pieno svolgimento in particolare in centro chiusa via dei Cerchi tra via San Teodoro e Piazza della Bocca della Verità proprio a causa di una manifestazione manifestanti anche lungol’Italia in Piazza del Popolo e nei pressi della sede della regione Lazio di piazza Oderico da Pordenone a restiamo a distanza la ci ha messo a disposizione dei cittadini numero verde 800 18 34 34 per tutte le informazioni sulla gestione delle pratiche auto oltre che sulla situazione del traffico e dei Trasporti nel nostro paese il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 20

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma