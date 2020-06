Traffico Roma del 25-06-2020 ore 13:30

Luceverde Roma trovato un nuovo aggiornamento una buona giornata da Simona Cerchiara in corso una manifestazione in zona Bocca della Verità chiusa via dei Cerchi e traffico intenso in tutta l’area circostante ripercussioni sul lungotevere con difficoltà di circolazione attorno all’isola Tiberina zona Montesacro in Piazzale Adriatico qui sono invece i lavori a provocare ripercussioni si procede in coda lavori il CUD è che abbiamo anche sulla via Ardeatina lavori nei pressi del raccordo anulare tra Tor Sapienza e La Rustica disagi sulla via Collatina code all’altezza di via Longoni e a chi percorre la Pontina diretto a Latina via Pontina chiusa a causa di un incidente nella zona di Aprilia ripercussioni da Pomezia per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

