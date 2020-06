Traffico Roma del 25-06-2020 ore 15:30

Luceverde Roma su raccordo anulare code per incidente tra via Casal del Marmo e la via Cassia per cui ci troviamo nella carreggiata interna i disagi circa 3 km di coda termina manifestazione in zona Bocca della Verità riaperta via dei Cerchi ora scorrevole il traffico sul lungotevere mentre in zona Montesacro in viale Adriatico proseguono i lavori Ci sono rallentamenti lavori e code sulla via Ardeatina nei pressi del raccordo anulare e poi altri disagi per lavori li abbiamo tra via Andersen e via del quartaccio a Centocelle in via del Rubin avvenuto un incidente prestare attenzione e a chi percorre la Pontina diretto a Latina via Pontina chiusa a causa di un incidente nella zona di Aprilia per i dettagli di queste altre notizie le potete consultare il sito Roma punto luceverde.it un servizio a cura della e della polizia locale di Roma Capitale

