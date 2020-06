Traffico Roma del 25-06-2020 ore 17:00

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane sul Raccordo Anulare a causa di un incidente si procede in coda nei pressi dell’uscita per via di Boccea in direzione Aurelia Fiumicino disagi per incidente sulla tangenziale est incidente che provoca code tra viale Castrense e la A24 in direzione della Tiburtina e sulla tangenziale Tra Corso Francia e via Campi Sportivi Tornano i lavori e i disagi al momento abbiamo rallentamenti in direzione Salaria Nomentana terminata la manifestazione in zona Bocca della Verità 5 linee hanno ripreso i percorsi tra queste il 160 el81 e sabato torna in servizio la linea 0 68 che dalla stazione di Acilia passa per la via Litoranea per i dettagli di queste potete consultare il sito Roma punto luceverde.it

