Traffico Roma del 25-06-2020 ore 18:00

Luceverde Roma sulla via Casilina zona giardinetti disagi a causa di un incidente rallentamenti e code nei pressi del raccordo altro incidente sulla via Casilina disagi all’altezza di via Tiziana sul Raccordo Anulare avvenuto da poco un incidente vicino alla Nomentana in direzione A24 mentre sulla tratto del raccordo tra la via del Mare la via Appia abbiamo traffico intenso è rallentato sulla A1 per Napoli Vicino al raccordo sulla via Ardeatina intanto proseguono i disagi a causa di lavori lavori che stanno provocando disagi poi sulla tangenziale Tra Corso Francia e via dei Campi Sportivi direzione Salaria invece sulla via Salaria all’altezza di via dei Prati Fiscali abbiamo un incidente verso la tangenziale nella zona di Pomezia code per lavori sulla strada per i castelli romani e ora è di nuovo percorribile la Pontina tra Pomezia e Aprilia risolto l’incidente puntina riaperta e per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luce verde un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

