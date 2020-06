Traffico Roma del 25-06-2020 ore 19:00

Luceverde Roma Buonasera da Simona Cerchiara bentrovate a questo appuntamento sulla via Salaria disagi per incidente all’altezza di via dei Prati Fiscali code verso la tangenziale tangenziale dove intanto lavori in corso rallentano il traffico tra Corso Francia e via dei Campi Sportivi in direzione della Salaria incidente traffico rallentato in via Filippo Fiorentini all’altezza di Viale della Serenissima incidente sul piazzale Clodio all’altezza di via della Giuliana e sulla via Casilina per un incidente abbiamo ancora rallentamenti tra la zona giardinetti e il raccordo anulare raccordo anulare con code per traffico tra la Pontina e l’ardeatina verso l’1 per Napoli poi vicino al raccordo sulla via Ardeatina ricordiamo i disagi a causa di lavori e per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it un servizio a cura della e della polizia locale di Roma Capitale

