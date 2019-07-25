Traffico Roma del 25-07-2019 ore 07:30
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CODE PER TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA
E APPIA.
INTENSO IL TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CON RALLENTAMENTI TRA IL
GRA E LA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO.
TRAFFICO IN CODA ANCHE SULLA VIA FLAMINIA TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI E
SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE.
TRAFFICATA LA VIA PONTINA CON CODE A TRATTI TRA POMEZIAE E CASTEL DI DECIMA
IN DIREZIONE DI ROMA.
TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMANDO IL NUMERO GRATUITO DI
LUCEVERDE 800.18.34.34.
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma