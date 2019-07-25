Traffico Roma del 25-07-2019 ore 10:00
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CODE PER TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA
CASILINA E APPIA ; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA CON
RALLENTAMENTI TRA L’USCITA PER FIUMCINO E VIA DEL MARE, TRA ARDEATINA E
APPIA ED ANCORA TRA L’USCITA PER LA A24 E LA VIA TIBURTINA.
INCOLONNAMENTI SULLA TRATTO DELLA ROMA FIUMICINO TRA IL GRA E VIA DEL
CAPPELLACCIO, DIREZIONE CENTRO.
INTENSO IL TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CON CODE TRA VIA DI TOR
CERVARA E LA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO.
CODE PER TRAFFICO ANCHE SULLA VIA FLAMINIA TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI,
VERSO IL CENTRO.
LAVORI, INVECE, SULLA VIA SALARIA INCOLONNANO IL TRAFFICO TRA VIA DI
VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE, VERSO LA TANGENZIALE.
TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMANDO IL NUMERO GRATUITO DI
LUCEVERDE 800.18.34.34.
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma