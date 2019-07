Traffico Roma del 25-07-2019 ore 11:30

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA

TRA L’USCITA PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LA VIA APPIA, SI RALLENTA ANCHE

IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA E APPIA.

CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CON CODE TRA PORTONACCIO E LA

TANGENZIALE VERSO IL CENTRO.

CODE PER TRAFFICO E LAVORI SULLA VIA FLAMINIA TRA VIA DEI DUE PONTI E

GROTTAROSSA VERSO IL GRA.

LAVORI ANCHE SULLA VIA SALARIA INCOLONNANO IL TRAFFICO TRA VIA DI VILLA

SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE, VERSO LA TANGENZIALE.

TRAFFICATA PER LAVORI LA VIA PONTINA TRA CASEL ROMANO E POMEZIA,

INQUEST’ULTIMA DIREZIONE.

INDETTO PER DOMANI, VENERDÌ 26 LUGLIO, UNO SCIOPERO NAZIONALE DI 4 ORE NEL

COMPARTO AEREO

FERMO DALLE 10.00 ALLE 14.00 IL PERSONALE DEL TRASPORTO AEREO NAZIONALE CON

ESCLUSIONE DEGLI ASSISTENTI DI VOLO (ENAV).

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMANDO IL NUMERO GRATUITO DI

LUCEVERDE 800.18.34.34.

AUTORE: PATRIZIA FERRARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma