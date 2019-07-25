Traffico Roma del 25-07-2019 ore 13:30
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SULLA VIA SALARIA RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE NELLE DUE DIREZIONI
ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE
SULLA TANGENZIALE EST PER TRAFFICO INTENSO SI RALLENTA ALTEZZA SVINCOLO A24
VERSO SAN GIOVANNI
ENTRIAMO A ROMA PER INCIDENTE DIFFICOLTA DI TRANSITO SU VIA DELLE CAVE
ALTEZZA VIA TUSCOLANA
NEL QUARTIERE NOMENTANO SEMPRE PER INCIDENTE CODE IN VIA ANDREA VESALIO
ALTRO INCIDENTE ALL’EUR , DISAGI AL TRAFFICO IN PIAZZA MARCONI
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SULLA VIA PONTINA TRA SPINACETO E CASTEL DI
DECIMA, DIREZIONE POMEZIA.
IN PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CON CHIUSURA
DALLE 22.00 DI QUESTA SERA TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO
ITALICO, IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA.
RIAPERTURA ALLE 06:00 DI DOMATTINA.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma