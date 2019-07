Traffico Roma del 25-07-2019 ore 14:30

SULLA VIA SALARIA RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE NELLE DUE DIREZIONI

ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE



SULLA TANGENZIALE EST PER TRAFFICO INTENSO SI RALLENTA ALTEZZA SVINCOLO A24

VERSO SAN GIOVANNI

ENTRIAMO A ROMA PER INCIDENTE DIFFICOLTA DI TRANSITO SU VIA DELLE CAVE

ALTEZZA VIA TUSCOLANA

NEL QUARTIERE NOMENTANO SEMPRE PER INCIDENTE CODE IN VIA ANDREA VESALIO

ALTRO INCIDENTE ALL’EUR , DISAGI AL TRAFFICO IN PIAZZA MARCONI

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SULLA VIA PONTINA TRA SPINACETO E CASTEL DI

DECIMA, DIREZIONE POMEZIA.





IN PROGRAMMA LAVORI NOTTURNI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CON CHIUSURA

DALLE 22.00 DI QUESTA SERA TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO

ITALICO, IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA.

RIAPERTURA ALLE 06:00 DI DOMATTINA.





AUTORE: SONIA CERQUETANI

