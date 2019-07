Traffico Roma del 25-07-2019 ore 17:00

LUNGHE CODE PER TRAFFICO E LAVORI SULLA FLAMNIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA

DI GROTTAROSSA DIREZIONE ROMA

SULLA VIA SALARIA RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE NELLE DUE DIREZIONI ANCHE

QUI PER LAVORI, ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE



SULLA TANGENZIALE EST PER TRAFFICO INTENSO SI RALLENTA ALTEZZA SVINCOLO A24

VERSO SAN GIOVANNI

RALLENTAMENTI CHE RITROVIAMO SULLA VIA PONTINA ALTEZZA CASTEL ROMANO

VERSO POMEZIA





LAVORI IN PROGRAMMA QUESTA NOTTE NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CON

CHIUSURA DALLE 22.00 DI QUESTA SERA TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA

DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA.

LA RIAPERTURA ALLE 06:00 DI DOMATTINA.



MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL

NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE

ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.

———————–

AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma