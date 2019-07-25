Traffico Roma del 25-07-2019 ore 17:00
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LUNGHE CODE PER TRAFFICO E LAVORI SULLA FLAMNIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA
DI GROTTAROSSA DIREZIONE ROMA
SULLA VIA SALARIA RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE NELLE DUE DIREZIONI ANCHE
QUI PER LAVORI, ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE
SULLA TANGENZIALE EST PER TRAFFICO INTENSO SI RALLENTA ALTEZZA SVINCOLO A24
VERSO SAN GIOVANNI
RALLENTAMENTI CHE RITROVIAMO SULLA VIA PONTINA ALTEZZA CASTEL ROMANO
VERSO POMEZIA
LAVORI IN PROGRAMMA QUESTA NOTTE NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CON
CHIUSURA DALLE 22.00 DI QUESTA SERA TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA
DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA.
LA RIAPERTURA ALLE 06:00 DI DOMATTINA.
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma