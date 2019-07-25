Traffico Roma del 25-07-2019 ore 17:30
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SUL RACCORDO ANULARE PER UN GRAVE INCIDENTE SI E’ FORMATA UNA LUNGA CODA
TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA LUNGO LA CARREGGIA INTERNA.
RALLENTAMENTI MA PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA ROMA
FIUMICINO E LA ROMANINA..
INCIDENTE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, DIFFIOLTA’ DI TRANSITO TRA VIALE
OCEANIA E VIALE DELL’OCEANO PACIFICO.
SULLA TANGENZIALE EST PER TRAFFICO INTENSO SI RALLENTA TRA CORSO DI
FRANCIA E SALARIA E DALLA TIBURTINA ALLO SVINCOLO A24 TUTTO VERSO SAN
GIOVANNI
RALLENTAMENTI CHE RITROVIAMO SULLA VIA PONTINA ALTEZZA CASTEL ROMANO
VERSO POMEZIA.
LAVORI IN PROGRAMMA QUESTA NOTTE NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CON
CHIUSURA DALLE 22.00 DI QUESTA SERA TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA
DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA.
LA RIAPERTURA ALLE 06:00 DI DOMATTINA.
INDETTO PER DOMANI, VENERDÌ 26 LUGLIO, UNO SCIOPERO NAZIONALE DI 4 ORE NEL
COMPARTO AEREO. FERMO DALLE 10.00 ALLE 14.00 IL PERSONALE DEL TRASPORTO
AEREO NAZIONALE CON ESCLUSIONE DEGLI
ASSISTENTI DI VOLO (ENAV).
COINVOLTE NELLO SCIOPERO ANCHE LE COMPAGNIE ALITALIA E AIR ITALY.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma