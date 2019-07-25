Traffico Roma del 25-07-2019 ore 18:30
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POCO E’ CAMBIATO RISPETTO AL PRECEDENTE COLLEGAMENTO, SUL RACCORDO ANULARE
PER INCIDENTE SI E’ FORMATA UNA LUNGA CODA TRA LA BUFAOLTTA E LA
PRENESTINA LUNGO LA CARREGGIA INTERNA.
RALLENTAMENTI MA PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA ROMA
FIUMICINO E LA ROMANINA..
SULLA TANGENZIALE EST PER TRAFFICO INTENSO SI RALLENTA TRA CORSO DI
FRANCIA E SALARIA E DALLA TIBURTINA ALLO SVINCOLO A24 TUTTO VERSO SAN
GIOVANNI
DIFFICOLTA’ DI TRANSITO PER INCIDENTE SU VIA TUSCOLANA ALTEZZA VIA PUBLIO
VALERIO.
LAVORI IN PROGRAMMA QUESTA NOTTE NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CON
CHIUSURA A PARTIRE DALLE 22.00 TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL
FORO ITALICO, IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA.
LA RIAPERTURA ALLE 06:00 DI DOMATTINA.
INDETTO PER DOMANI, VENERDÌ 26 LUGLIO, UNO SCIOPERO NAZIONALE DI 4 ORE NEL
COMPARTO AEREO. FERMO DALLE 10.00 ALLE 14.00 IL PERSONALE DEL TRASPORTO
AEREO NAZIONALE CON ESCLUSIONE DEGLI
ASSISTENTI DI VOLO (ENAV).
COINVOLTE NELLO SCIOPERO ANCHE LE COMPAGNIE ALITALIA E AIR ITALY.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma