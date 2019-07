Traffico Roma del 25-07-2019 ore 18:30

POCO E’ CAMBIATO RISPETTO AL PRECEDENTE COLLEGAMENTO, SUL RACCORDO ANULARE

PER INCIDENTE SI E’ FORMATA UNA LUNGA CODA TRA LA BUFAOLTTA E LA

PRENESTINA LUNGO LA CARREGGIA INTERNA.

RALLENTAMENTI MA PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA ROMA

FIUMICINO E LA ROMANINA..

SULLA TANGENZIALE EST PER TRAFFICO INTENSO SI RALLENTA TRA CORSO DI

FRANCIA E SALARIA E DALLA TIBURTINA ALLO SVINCOLO A24 TUTTO VERSO SAN

GIOVANNI

DIFFICOLTA’ DI TRANSITO PER INCIDENTE SU VIA TUSCOLANA ALTEZZA VIA PUBLIO

VALERIO.

LAVORI IN PROGRAMMA QUESTA NOTTE NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CON

CHIUSURA A PARTIRE DALLE 22.00 TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL

FORO ITALICO, IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA.

LA RIAPERTURA ALLE 06:00 DI DOMATTINA.

INDETTO PER DOMANI, VENERDÌ 26 LUGLIO, UNO SCIOPERO NAZIONALE DI 4 ORE NEL

COMPARTO AEREO. FERMO DALLE 10.00 ALLE 14.00 IL PERSONALE DEL TRASPORTO

AEREO NAZIONALE CON ESCLUSIONE DEGLI

ASSISTENTI DI VOLO (ENAV).

COINVOLTE NELLO SCIOPERO ANCHE LE COMPAGNIE ALITALIA E AIR ITALY.

AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma