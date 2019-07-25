Traffico Roma del 25-07-2019 ore 20:00
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ANCORA INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, FILE IN CARREGGIATA
INTERNA TRA FLAMINA E SALARIA E TRA LA BUFAOLTTA E LA PRENESTINA.
RALLENTAMENTI MA PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA ROMA
FIUMICINO ALLA ROMANINA..
SULLA TANGENZIALE EST PER TRAFFICO INTENSO SI RALLENTA TRA CORSO DI
FRANCIA E SALARIA E PER INCIDENTE CODE DALLA TIBURTINA FINO A VIA DELLO
SCALO DI SAN LORENZO TUTTO VERSO SAN GIOVANNI
LAVORI IN PROGRAMMA QUESTA NOTTE NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CON
CHIUSURA A PARTIRE DALLE 22.00 TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL
FORO ITALICO, IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA.
LA RIAPERTURA ALLE 06:00 DI DOMATTINA.
INDETTO PER DOMANI, VENERDÌ 26 LUGLIO, UNO SCIOPERO NAZIONALE DI 4 ORE NEL
COMPARTO AEREO. FERMO DALLE 10.00 ALLE 14.00 IL PERSONALE DEL TRASPORTO
AEREO NAZIONALE CON ESCLUSIONE DEGLI
ASSISTENTI DI VOLO (ENAV).
COINVOLTE NELLO SCIOPERO LE COMPAGNIE ALITALIA E AIR ITALY.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTII
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma