Traffico Roma del 25-07-2019 ore 20:00

ANCORA INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, FILE IN CARREGGIATA

INTERNA TRA FLAMINA E SALARIA E TRA LA BUFAOLTTA E LA PRENESTINA.

RALLENTAMENTI MA PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA ROMA

FIUMICINO ALLA ROMANINA..

SULLA TANGENZIALE EST PER TRAFFICO INTENSO SI RALLENTA TRA CORSO DI

FRANCIA E SALARIA E PER INCIDENTE CODE DALLA TIBURTINA FINO A VIA DELLO

SCALO DI SAN LORENZO TUTTO VERSO SAN GIOVANNI

LAVORI IN PROGRAMMA QUESTA NOTTE NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CON

CHIUSURA A PARTIRE DALLE 22.00 TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL

FORO ITALICO, IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA.

LA RIAPERTURA ALLE 06:00 DI DOMATTINA.

INDETTO PER DOMANI, VENERDÌ 26 LUGLIO, UNO SCIOPERO NAZIONALE DI 4 ORE NEL

COMPARTO AEREO. FERMO DALLE 10.00 ALLE 14.00 IL PERSONALE DEL TRASPORTO

AEREO NAZIONALE CON ESCLUSIONE DEGLI

ASSISTENTI DI VOLO (ENAV).

COINVOLTE NELLO SCIOPERO LE COMPAGNIE ALITALIA E AIR ITALY.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L'800 18 34 34.

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTII

