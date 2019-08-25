Traffico Roma del 25-08-2019 ore 07:30
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TRAFFICO SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE.
CIRCOLAZIONE REGOLARE ANCHE PER QUANTO RIGUARDA IL GRA, IL TRATTO URBANO
DELLA A24 ROMA-TERAMO E LA TANGENZIALE EST.
NEL QUARTIERE CENTOCELLE, CHIUSO UN TRATTO DI VIA DEI CASTANI, FINO ALLE
24, PER UNA MANIFESTAZIONE DI CARATTERE SOCIO CULTURALE, PRESTARE
ATTENZIONE QUINDI ALLE DEVIAZIONI SEGNALATE SUL POSTO.
IN ZONA PRATI FISCALI, CHIUSA PER LAVORI URGENTI SUL GASDOTTO, VIA DELLE
ISOLE CURZOLANE, IN PROSSIMITÀ DI VIA CAPRAIA, IN DIREZIONE DI VIA DELLE
VIGNE NUOVE.
CHIUSA CONTESTUALMENTE ANCHE VIA CAPRAIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
ULTIMI GIORNO DI LAVORI SULLA METRO A, INTERROTTA NEL TRATTO TERMINI
BATTISTINI.
DA DOMANI, IL SERVIZIO TORNERÀ AD ESSERE REGOLARE, SULL’INTERA TRATTA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma