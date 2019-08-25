Traffico Roma del 25-08-2019 ore 08:30
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TRAFFICO ANCORA SCORREVOLE, LUNGO LE STRADE DELLA CAPITALE. REGOLARMENTE
TRANSITABILE ANCHE IL RACCORDO ANULARE.
SOLO QUALCHE DIFFICOLTÀ, PER INCIDENTE, LUNGO VIA DELLA MAGLIANA IN
PROSSIMITÀ DEL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO, BREVI CODE, IN DIREZIONE
FIUMICINO.
IN ZONA PRATI FISCALI, CHIUSA PER LAVORI URGENTI SUL GASDOTTO, VIA DELLE
ISOLE CURZOLANE, IN PROSSIMITÀ DI VIA CAPRAIA, IN DIREZIONE DI VIA DELLE
VIGNE NUOVE.
CHIUSA CONTESTUALMENTE ANCHE VIA CAPRAIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
NEL QUARTIERE CENTOCELLE, CHIUSO UN TRATTO DI VIA DEI CASTANI, FINO ALLE
24, PER UNA MANIFESTAZIONE DI CARATTERE SOCIO CULTURALE, PRESTARE
ATTENZIONE QUINDI ALLE DEVIAZIONI SEGNALATE SUL POSTO.
DEVIATE ALCUNE LINEE BUS LOCALI.
OGGI, ULTIMO GIORNO DI LAVORI SULLA METRO A, INTERROTTA NEL TRATTO TERMINI
BATTISTINI.
DA DOMANI, IL SERVIZIO TORNERÀ AD ESSERE REGOLARE, SULL’INTERA TRATTA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ
CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma