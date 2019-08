Traffico Roma del 25-08-2019 ore 08:30

TRAFFICO ANCORA SCORREVOLE, LUNGO LE STRADE DELLA CAPITALE. REGOLARMENTE

TRANSITABILE ANCHE IL RACCORDO ANULARE.

SOLO QUALCHE DIFFICOLTÀ, PER INCIDENTE, LUNGO VIA DELLA MAGLIANA IN

PROSSIMITÀ DEL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO, BREVI CODE, IN DIREZIONE

FIUMICINO.

IN ZONA PRATI FISCALI, CHIUSA PER LAVORI URGENTI SUL GASDOTTO, VIA DELLE

ISOLE CURZOLANE, IN PROSSIMITÀ DI VIA CAPRAIA, IN DIREZIONE DI VIA DELLE

VIGNE NUOVE.

CHIUSA CONTESTUALMENTE ANCHE VIA CAPRAIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

NEL QUARTIERE CENTOCELLE, CHIUSO UN TRATTO DI VIA DEI CASTANI, FINO ALLE

24, PER UNA MANIFESTAZIONE DI CARATTERE SOCIO CULTURALE, PRESTARE

ATTENZIONE QUINDI ALLE DEVIAZIONI SEGNALATE SUL POSTO.

DEVIATE ALCUNE LINEE BUS LOCALI.



OGGI, ULTIMO GIORNO DI LAVORI SULLA METRO A, INTERROTTA NEL TRATTO TERMINI

BATTISTINI.

DA DOMANI, IL SERVIZIO TORNERÀ AD ESSERE REGOLARE, SULL’INTERA TRATTA.





PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ

CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!

AUTORE: MARINA RICCOMI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma