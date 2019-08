Traffico Roma del 25-08-2019 ore 09:30

NESSUNA NOVITÀ DI RILIEVO RISPETTO AL PRECEDENTE COLLEGAMENTO.

REGOLARE ANCORA LA VIABILITÀ IN CITTÀ.

IN ZONA PRATI FISCALI, RIAPERTA VIA DELLE ISOLE CURZOLANE, RESTA INVECE

CHIUSA, PER LAVORI URGENTI SUL GASDOTTO, VIA CAPRAIA IN ENTRAMBE I SENSI.

NEL QUARTIERE CASALOTTI, SI STA PROCEDENDO ALLA CHIUSURA DI VIA CASALOTTI,

TRA LA ROTONDA DI VIA HOEPLI E LA BOCCEA, PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E

AMPLIAMENTO STRADALE, IN PROGRAMMA FINO ALLA FINE DI OTTOBRE, SU DIVERSI

TRATTI DI VIA BOCCEA, SELVA CANDIDA E VIA DI CASALOTTI.

NEL QUARTIERE CENTOCELLE, CHIUSO UN TRATTO DI VIA DEI CASTANI, FINO ALLE

24, PER UNA MANIFESTAZIONE DI CARATTERE SOCIO CULTURALE, PRESTARE

ATTENZIONE QUINDI ALLE DEVIAZIONI SEGNALATE SUL POSTO.

DEVIATE ALCUNE LINEE BUS LOCALI.



DA DOMANI SI RIATTIVA LA ZTL DEL TRIDENTE A1, RESTANO SOSPESE LE NOTTURNE

FINO AL 31 AGOSTO.

