Traffico Roma del 25-08-2019 ore 10:30
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CIRCOLAZIONE REGOLARE, IN CITTÀ, NON SI SEGNALANO DIFFICOLTÀ DI RILIEVO
ANCHE LUNGO IL RACCORDO ANULARE E SULLE CONSOLARI.
INCIDENTE SU VIA DI PORTA PORTESE, SI RALLENTA IN PROSSIMITÀ DI VIA DI SAN
MICHELE.
SU VIA DELLA MAGLIANA, CODE IN PROSSIMITÀ DEL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO.
QUI È CHIUSA TEMPORANEAMENTE LA RAMPA DI IMMISSIONE IN DIREZIONE FIUMICINO,
PER I RILIEVI IN CORSO, A SEGUITO DI UN INCIDENTE.
IN ZONA PRATI FISCALI, RIAPERTA VIA DELLE ISOLE CURZOLANE, RESTA INVECE
CHIUSA, PER LAVORI URGENTI SUL GASDOTTO, VIA CAPRAIA IN ENTRAMBE I SENSI.
NEL QUARTIERE CASALOTTI, SI STA PROCEDENDO ALLA CHIUSURA DI VIA CASALOTTI,
TRA LA ROTONDA DI VIA HOEPLI E LA BOCCEA, PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E
AMPLIAMENTO STRADALE.
NEL QUARTIERE CENTOCELLE, CHIUSO UN TRATTO DI VIA DEI CASTANI, FINO ALLE
24, PER UNA MANIFESTAZIONE DI CARATTERE SOCIO CULTURALE, PRESTARE
ATTENZIONE QUINDI ALLE DEVIAZIONI SEGNALATE SUL POSTO.
DEVIATE ALCUNE LINEE BUS LOCALI.
DA DOMANI SARÀ DI NUOVO ATTIVA LA ZTL DEL TRIDENTE A1.
RESTANO ANCORA SOSPESE LE NOTTURNE FINO AL 31 AGOSTO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma