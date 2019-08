Traffico Roma del 25-08-2019 ore 11:30

TRAFFICO DECISAMENTE SCORREVOLE LUNGO LA RTE VIARIA CITTADINA DELLA

CAPITALE.

RIAPERTA SU VIA DELLA MAGLIANA LA RAMPA DI IMMISSIONE IN DIREZIONE

FIUMICINO SEGNALATA IN PRECEDENZA CHIUSA PER UN INCIDENTE.

NEL QUARTIERE CENTOCELLE, CHIUSO UN TRATTO DI VIA DEI CASTANI, FINO A

CESSATE ESIGENZE, PER UNA MANIFESTAZIONE DI CARATTERE SOCIO CULTURALE.





INTERROTTA ANCORA PER OGGI LA LINEA METRO A TRA TERMINI E BATTISTINI:

ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.

DA DOMANI, LUNEDÌ 26 AGOSTO, IL SERVIZIO TORNERÀ AD ESSERE REGOLARE,

SULL’INTERA TRATTA.



AUTORE: PATRIZIA FERRARA

