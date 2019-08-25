Traffico Roma del 25-08-2019 ore 11:30
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TRAFFICO DECISAMENTE SCORREVOLE LUNGO LA RTE VIARIA CITTADINA DELLA
CAPITALE.
RIAPERTA SU VIA DELLA MAGLIANA LA RAMPA DI IMMISSIONE IN DIREZIONE
FIUMICINO SEGNALATA IN PRECEDENZA CHIUSA PER UN INCIDENTE.
NEL QUARTIERE CENTOCELLE, CHIUSO UN TRATTO DI VIA DEI CASTANI, FINO A
CESSATE ESIGENZE, PER UNA MANIFESTAZIONE DI CARATTERE SOCIO CULTURALE.
INTERROTTA ANCORA PER OGGI LA LINEA METRO A TRA TERMINI E BATTISTINI:
ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.
DA DOMANI, LUNEDÌ 26 AGOSTO, IL SERVIZIO TORNERÀ AD ESSERE REGOLARE,
SULL’INTERA TRATTA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma